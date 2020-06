El Maestro streicht Vize-Kapitän Spendlhofer aus Kader

via

Der SK Sturm Graz verzichtet im Auswärtsspiel beim LASK (heute ab 20.25 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD / streame das Spiel live mit Sky X) auf Vize-Kapitän Lukas Spendlhofer. Laut einem Bericht der “Kleinen Zeitung” streicht Nestor El Maestro, der auch in Pasching von seinem Bruder Nikon vertreten wird, den Verteidiger aus sportlichen Gründen aus dem Kader.

Bereits im letzten Spiel, beim 2:1-Auswärtssieg in Hartberg, musste Spendlhofer aufgrund einer Rot-Sperre zuschauen. Ansonsten zählte der 27-Jährige zum Stammpersonal der Grazer. In den bisher 26 Bundesliga-Spielen dieser Saison stand er 24 Mal in der Startformation von El Maestro.

