via

via Sky Sport Austria

Nach der 0:2-Niederlage beim Wolfsberger AC zeigte sich Sturms Interimstrainer Nikon El Maestro bis zum ersten Gegentor einigermaßen zufreiden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Gleichzeitig monierte der 27-Jährige aber auch den erneuten Gegentreffer nach einer Ecke. “Es war ok, aber nicht gut genug”, so das knappe Resumée von El Maestro. Trotz Platz sechs in der Meistergruppe wolle man alles probieren: “Aufgeben ist kein Thema jetzt”.