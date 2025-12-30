El Mala im Sommer weg? Berater spricht Klartext

Er ist einer der Shootingstars der laufenden Saison und hat sich bereits in den Kreis des DFB-Teams gespielt: Said El Mala ist in aller Munde. Auch wenn die Formkurve zuletzt ein wenig nach unten gezeigt hat, ist das Interesse der Top-Klubs enorm. Müssen die Kölner einen Abgang befürchten? El Malas Berater spricht Klartext.

„Said fühlt sich total wohl in Köln. Im Moment geht es für ihn nur darum, den negativen Trend der vergangenen Wochen im neuen Jahr sofort zu beenden und sich mit der Mannschaft zu stabilisieren“, wird Berater Martin Camona von der Agentur „Footfeel ISM“ bei SportBild zitiert. „Ein Wechsel ist für Said im Moment kein Thema.“

Deutliche Worte! El Mala selbst steht beim 1. FC Köln noch langfristig bis 2030 unter Vertrag. Sportdirektor Thomas Kessler konnte das Arbeitspapier trotz Bemühungen aus England (unter anderem Brighton und Southampton) verlängern. Nach seinem Durchbruch in der Deutschen Bundesliga ist das Interesse aber freilich alles andere als geringer geworden.

Winterwechsel für El Mala kein Thema

Nach Sky Sport-Informationen sind unter anderem die Bayern dran, die Münchner ranken ihn hoch. Auch Pep Guardiola lässt den Kölner Shootingstar beobachten. Ein Transfer wäre allerdings sehr teuer, schließlich ist in El Malas Kontrakt keine Ausstiegsklausel verankert. Ein Jänner-Wechsel wird aber ausgeschlossen.

Mit einem klaren „Ja“ beantwortete der 19-jährige El Mala Anfang Dezember die Frage nach einem Verbleib über den Winter hinaus. Können die Kölner ihn sogar längerfristiger halten? Der Angreifer macht sich absolut keinen Stress. Er fühlt sich in der Domstadt pudelwohl und will die nächsten Entwicklungsschritte gehen.

El Mala kommt in der laufenden Saison auf bislang 17 Pflichtspieleinsätze für die Kölner. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete drei weitere vor.

