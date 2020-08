EL-Quali: Ex-Admira-Profi trifft bei Botosani-Aufstieg

via

Am Donnerstag standen die Spiele der ersten Runde der Qualifikation zur Europa-League-Gruppenphase am Programm. Der frühere Admira-Profi Marcel Holzmann trug sich in die Torschützenliste ein. Weitere ÖFB-Legionäre waren mit ihren Klubs im Einsatz.



Linksverteidiger Marcel Holzmann steht seit Jänner 2019 beim FC Botosani unter Vertrag. Der rumänische Erstligist war am Donnerstag bei Ordobasy aus Kasachstan zu Gast. Die Gäste aus Rumänien setzten sich mit 2:1 durch – im Mittelpunkt stand dabei ein Österreicher. Marcel Holzmann stand beim FC Botosani in der Startelf und traf in der 20. Spielminute zur 1:0-Führung.

Bereits zu Ende ist die internationale Reise des FC Vaduz rund um die ÖFB-Legionäre Sebastian Santin, Manuel Sutter und Boris Prokopic. Die Liechtensteiner verlieren gegen den Hibernians FC aus Malta mit 0:2.

Partizan Belgrad hat gegen den lettischen Verein FK RFS nur knapp eine Blamage abgewendet. Die Serben setzen sich in der ersten Qualifikations-Runde knapp mit 1:0 gegen FK RFS durch. Ein Elfmeter von Bibras Natcho (52.) erlöst den serbischen Vizemeister.

Auch ÖFB-Legionär Albin Gashi zieht mit seinem Verein FK Kukesi in 2. Runde ein. Kukesi setzt sich gegen Slavia Sofia mit 2:1 durch. Gashi wurde in der 46. Minute eingewechselt.

Die Ergebnisse der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League im Überblick:

1. Runde

Dienstag, 25. August 2020:

FK RITERIAI/LITAUEN – Derry City/Nordirland 3:2 n.V. (1:1/2:2)

Mittwoch, 26. August 2020:

FC PROGRES NIEDERKORN/LUXEMBURG – FK Zeta Golubovci/Montenegro 3:0 (1:0)

Donnerstag, 27. August 2020:

FK Ordabassy Schymkent/Kasachstan – FC BOTOSANI/RUMÄNIEN 1:2 (1:2)

QAIRAT ALMATY/KASACHSTAN – FC Noah/Armenien 4:1 (2:1)

FK VENTSPILS/LETTLAND – FC Dinamo-Auto/Moldau 2:1 (1:1)

KS TEUTA DURRES/ALBANIEN – Beitar Jerusalem/Israel 2:0 (1:0)

BORAC BANJA LUKA/BOSNIEN-HERZEGOWINA – FK Sutjeska Niksic/Montenegro 1:0 (1:0)

FC Nomme Kalju/Estland – NŠ Mura/Slowenien verlegt

Dinamo Minsk/Weißrussland – PIAST GLEIWITZ/POLEN 0:2 (0:1)

LINCOLN RED IMPS FC/GIBRALTAR – Union Titus Petange/Luxemburg 2:0 (1:0)

FK BODÖ/GLIMT/NORWEGEN – FK Kauno Zalgiris/Litauen 6:1 (2:0)

FC Alaschkert Martuni/Armenien – FK RENOVA DZEPCISTE/NORDMAZEDONIEN 0:1 (0:0)

Sumqayit FK/Aserbaidschan – KF SHKENDIJA/NORDMAZEDONIEN 0:2 (0:0)

NEFTSCHI BAKU/ASERBAIDSCHAN – FK Shkupi/Nordmazedonien 2:1 (0:0)

APOLLON LIMASSOL/ZYPERN – FC Saburtalo Tiflis/Georgien 5:1 (2:0)

OLIMPIJA LJUBLJANA/SLOWENIEN – Vikingur Reykjavik/Island 2:1 (1:1, 0:1) n.V.

FEHERVAR FC/Ungarn – Bohemians Dublin/Republik Irland 5:3 (1:1) n.E.

KF Gjilani/Kosovo – APOEL NIKOSIA/ZYPERN 0:2 (0:0) n.V.

FK ZALGIRIS VILNIUS/LITAUEN – Paide Linnameeskond/Estland 2:0 (2:0)

MALMÖ FF/SCHWEDEN – KS Cracovia/Polen 2:0 (2:0)

FC Vaduz/Liechtenstein – HIBERNIANS FC/MALTA 0:2 (0:1)

Kesla FK/Aserbaidschan – KF LACI/ALBANIEN 4:5 (0:0) n.E.

Maccabi Haifa/Israel – Zeljeznicar Sarajevo/Bosnien-Herzegowina verlegt

ZSKA SOFIA/BULGARIEN – Sirens F.C./Malta 2:1 (0:0)

LOKOMOTIVE TIFLIS/GEORGIEN – CS Universitatea Craiova/Rumänien 2:1 (0:0)

ROSENBORG TRONDHEIM/NORWEGEN – Breidablik Kopavogur/Island 4:2 (4:0)

HAMMARBY IF/SCHWEDEN – Puskas Akademia FC/Ungarn 3:0 (2:0)

AARHUS GF/DÄNEMARK – FC Honka Espoo/Finnland 5:2 (3:1)

FH Hafnarfjördur/Island – DAC DUNAJSKA STREDA/SLOWAKEI 0:2 (0:1)

Schachzjor Salihorsk/Weißrussland – ACS SEPSI/RUMÄNIEN 1:4 (0:0) n.E.

THE NEW SAINTS/WALES – MSK Zilina/Slowakei 3:1 (1:1, 0:0) n.V.

HAPOEL BE’ER SHEVA/ISRAEL – Dinamo Batumi/Georgien 3:0 (2:0)

FC Valletta/Malta – BALA TOWN/WALES 0:1 (0:1)

B36 TORSHAVN/FÄRÖER – FC Levadia Tallinn/Estland 4:3 (2:2, 0:0) n.V.

FK KUKESI/ALBANIEN – Slawia Sofia/Bulgarien 2:1 (0:0)

FC Petrocub Hincești/Moldau – TSC BACKA TOPOLA/SERBIEN 0:2 (0:1)

FK Iskra Danilovgrad/Montenegro – LOKOMOTIVE PLOWDIW /BULGARIEN 0:1 (0:0)

ZRINJSKI MOSTAR/BOSNIEN-HERZEGOWINA – FC Differdingen 03/Luxemburg 3:0 (2:0)

SERVETTE FC/SCHWEIZ – MFK Ružomberok/Slowakei 3:0 (0:0)

FCSB/RUMÄNIEN – FC Schirak Gjumri/Armenien 3:0 (1:0)

FC ABERDEEN/SCHOTTLAND – NSI Runavik/Färöer 6:0 (2:0)

FC MOTHERWELL/SCHOTTLAND – Glentoran FC/Nordirland 5:1 (0:0)

NK Maribor/Slowenien – COLERAINE FC/NORDIRLAND 5:6 (1:1, 0:0) n.E.

Shamrock Rovers/Republik Irland – Ilves Tampere/Finnland 12:11 (2:2, 1:1) n.E.

LECH POSEN/POLEN – FK Valmiera/Lettland 3:0 (0:0)

HONVED BUDAPEST/UNGARN – Inter Turku/Finnland 2:1 (1:1, 0:0) n.V.

PARTIZAN BELGRAD/SERBIEN – FK Rīgas FS/Lettland 1:0 (0:0)

