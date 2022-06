El Sheiwi verlängert bei Austria Wien

via

Die Wiener Austria hat den Vertrag mit ihrem Talent Ziad El Sheiwi bis 2026 verlängert.

Der 18-Jährige arbeitet derzeit an seinem Comeback, nachdem er sich im Spätherbst des Vorjahres im Derby gegen Rapid einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Davor lieferte der Linksverteidiger in vier Einsätzen in der Bundesliga gute Vorstellungen ab.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Ich erinnere mich an das Derby zurück, bei dem sich Ziad verletzt hat. Damals bin ich von der Tribüne auf das Spielfeld heruntergelaufen und habe ihm noch auf der Trage versichert, dass er sich keine Sorgen machen soll und wir seinen Vertrag auf jeden Fall verlängern werden. Das haben wir jetzt eingelöst. Was mich besonders freut ist der Umstand, dass Ziad bis 2026 unterschrieben hat. Er ist nicht nur ein Riesentalent und menschlich großartig, sondern auch ein Vollblut-Austrianer. Wir hoffen, dass er noch stärker zurückkommt, als er im Herbst schon performt hat. Dann ist er ohnehin nicht aufzuhalten.“

Trainer Manfred Schmid: „Ziad hat bis zu seiner Verletzung eine unglaubliche Entwicklung hingelegt, man hatte das Gefühl, dass er sich wöchentlich weiter anpasst und adaptiert. Er besitzt ein riesiges Potential und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich entschieden hat, langfristig bei Austria Wien zu bleiben. Wir im Team und der gesamte Verein werden noch viel Freude an und mit ihm haben.“

