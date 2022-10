EL-Spiel zwischen Malmö und Union Berlin unterbrochen

via

Das dritte Gruppenspiel von Union Berlin in der Europa-League-Gruppenphase bei Malmö FF war zeitweise unterbrochen.

Nachdem in der 57. Spielminute mehrere Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock in Richtung Spielfeld flogen, unterbrach Schiedsrichter Halil Umut Meler die Partie beim Stand von 0:0. Beide Mannschaften verschwanden zunächst in der Kabine.

Im Malmö-Block waren Hertha-Fahnen zu sehen – die beiden Vereine verbindet eine Fan-Freundschaft. Nun ist das weitere Verfahren bekannt: Sollten weitere Feuerwerkskörper gezündet werden oder erneut ein Banner des Unioner Stadtrivalen zu sehen sein, wird die Partie abgebrochen.

