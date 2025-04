Elf Rippenbrüche! MotoGP-Weltmeister Martin fällt aus

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin fällt nach schweren Verletzungen neuerlich aus. Der Spanier erlitt am Sonntag beim Grand Prix von Katar elf Rippenbrüche, wie sein neues Team Aprilia am Montag mitteilte.

Zudem müsse wegen eines zunehmenden Pneumothorax eine Drainage gelegt werden. Der 27-Jährige bleibe vorerst für einige Tage im Krankenhaus. Martin war in Lusail neun Runden vor Schluss gestürzt und am Boden liegend von Verfolger Fabio Di Giannantonio getroffen worden.

Martin: „Es hätte viel schlimmer kommen können“

„Ich danke Gott, es hätte viel schlimmer kommen können“, schrieb Martin am Montag auf seinem Instagram-Kanal. Schon die ersten drei Rennen der Saison hatte der Titelverteidiger verpasst. Zunächst hatte er sich bei den Testfahrten in Malaysia mehrere Knochenbrüche an der rechten Hand und im linken Fuß zugezogen. Ende Februar stieg Martin bei einem privaten Test erneut auf ein Motorrad, zog sich mehrere Brüche am linken Arm zu und musste operiert werden.

Martin war im Winter nach seinem ersten WM-Titel von Ducati zu Aprilia gewechselt. Das Rennen in Katar war sein erstes für seinen neuen Arbeitgeber. „Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei Jorge – wir stehen hinter ihm“, betonte Aprilia-Sportchef Massimo Rivola.

(APA)

Bild: Imago