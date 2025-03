Elf Spieler bei erstem ÖFB-Teamtraining dabei

Das erste Training des österreichischen Nationalteams vor den Nations-League-Playoff-Duellen mit Serbien hat mit elf Spielern stattgefunden.

In der rund einstündigen Einheit am Montagnachmittag im Rapid-Trainingszentrum in Wien waren Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Kevin Stöger, Muhammed Cham, Stefan Lainer und Marco Grüll sowie die Goalies Alexander Schager, Patrick Pentz und Tobias Lawal dabei. Der Rest regenerierte im Hotel.

„Sehr bitter“ – Sabitzer-Ausfall schmerzt ÖFB-Team

(APA)

Bild: GEPA