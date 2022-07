Elf Spieler erhalten Jungprofivertrag beim SK Sturm

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz hat gleich elf Spieler mit Jungprofiverträgen ausgestattet. Die elf Akteure starten ab sofort ihre Profilaufbahn bei den Schwarz-Weißen und kommen zunächst bei Sturm II in der 2. Liga zum Einsatz.

Die elf zum Jungprofi beförderten Talente sind: Daniel Saurer, Peter Kiedl, Nils Ostermann, Johann Lieber, Noah Eyawo (hinten von links nach rechts mit Andreas Schicker und Günther Neukirchner) sowie Maurice Amreich, Jonas Karner, Jonas Löcker, Leon Grube, Tiziano Klamler und Felix Pegam (vorne v.l.n.r.).

„Diese elf jungen Männer bringen enormes Entwicklungspotential mit sich und bekommen nun bei Sturm II in der 2. Liga die optimale Plattform, sich zu beweisen. So erhalten wir wiederum neue Erkenntnisse, wo ihre Reise noch hinführen kann. Ich freue mich, dass sie ihre Zukunft in Graz bestreiten werden und die hervorragenden Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, die sich ihnen beim SK Sturm bieten, annehmen“, sagte Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker auf der Vereinsseite.

Quelle: SK Sturm Graz