Elf Tore in zwei Spielen! Bayern „halten Saison am Leben“

Der FC Bayern München hat sich mit zwei imposanten Siegen vorerst von der Dauer-Kritik befreit. „Es war sehr wichtig für uns, dass wir diese Saison am Leben halten“, sagte Leon Goretzka nach dem 3:0 gegen Lazio Rom in der Champions League und dem 8:1-Schützenfest gegen den Abstiegskandidaten Mainz am Samstag in der Meisterschaft. „Sollte Leverkusen doch noch ein bisschen Angst vorm Gewinnen bekommen, ist es unsere Aufgabe, da zu sein“, ergänzte der Mittelfeldspieler.

Für die Meisterschale sind gleich mehrere Patzer des enteilten Spitzenreiters Bayer Leverkusen nötig. Für die Champions-League-Ambitionen wäre am Freitag bei der Viertelfinal-Auslosung auch eine Portion Losglück hilfreich. „Wir wollen Pokale gewinnen, die Bundesliga und die Champions League gewinnen. Aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen“, meinte der mit einem Triplepack überragende Torjäger Harry Kane.

Vorerst aber durften die Club-Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne gestenreich über die schönen Tore fachsimpeln. Trotz atemberaubender Dribblings von Jamal Musiala, der wohl besten Saisonleistung von Goretzka oder einem Traumtor von Rückkehrer Serge Gnabry ragte Kane wieder heraus.

„Es ist ein Geschenk, ihn trainieren zu dürfen“, sagte der scheidende Trainer Thomas Tuchel über den englischen Goalgetter. 30 Liga-Treffer hat Kane auf dem Konto. Neun Spiele bleiben beim Angriff auf Lewandowskis 41-Tore-Rekord. „Ich traue Harry alles zu. Er tut, was er immer tut in seiner ganzen Karriere. Er trifft, er ist Vorbild, er ist eine große Persönlichkeit“, sagte Tuchel.

Auf Tuchels Abschiedstournee kommt das Starensemble wieder auf Touren. Warum nicht gleich so? „Das ist die Frage der Saison“, sagte Tuchel und schmunzelte. Kane betonte: „Ich habe Mitte der Woche gesagt, dass wir das hoffentlich als Initialzündung nutzen können. Das ist jetzt das Ziel, das in den restlichen Spielen fortzusetzen.“

