Elfer-Krimi in Linz! Blau-Weiß schaltet Cup-Vorjahresfinalist Hartberg aus

Blau-Weiß Linz gewann gegen TSV Hartberg im Elfmeterschießen 5:4 (2:2,1:1,1:0). SCR Altach setzte sich gegen Zweitligist Kapfenberg nach Verlängerung 3:1 (1:1,0:0) durch.

Im Duell der zwei Bundesligisten BW Linz und Hartberg hatten die Steirer ein klares Chancenplus, gerieten aber zweimal in Rückstand. Innenverteidiger Martin Moormann donnerte den Ball aus 30 Metern zur Führung ins Kreuzeck (29.) und traf per Kopf nach einem Eckball (103.). Nachdem Fabian Wilfinger (19.) und Benjamin Markus (49.) nur die Stange getroffen hatten, gelang dem TSV durch Elias Havel (83.) und Patrik Mijic (108.) jeweils der Ausgleich.

Mijic vergab seinen Elfmeter

Kurz darauf vergab Kapitän Jürgen Heil für den Cupfinalisten der vergangenen Saison den Matchball (110.). Es sollte sich rächen. Im Elferschießen trafen alle fünf Linzer, Mijic schupfte seinen Versuch über das Tor. Hartberg ist damit nach der Wiener Austria und dem GAK, die sich bereits in der ersten Runde verabschiedet hatten, der dritte Bundesligist, der nicht mehr im Cup vertreten ist.

In Kapfenberg lieferte der heimische Zweitligist dem SCR Altach ein ausgeglichenes Spiel und gab den Aufstieg erst in der Nachspielzeit aus der Hand. Die Vorarlberger hatten mehr Ballbesitz, der KSV war aber vor allem im Konter die gefährlichere Mannschaft. Nach der Pause hatten zunächst beide Mannschaften durch Moritz Berg (47.) bzw. Lukas Gugganig (69.) eine große Chance.

Hrstic mit zwei Toren und einem Assist

Im Finish ging der Außenseiter in Führung. Der fünf Minuten davor eingewechselte Mamadou Lamine Toure zog aus der eigenen Hälfte auf und davon und bezwang Torhüter Dejan Stojanovic (79.). In der Nachspielzeit gab der KSV den Aufstieg aber aus der Hand. Einen Schuss von Srdjan Hrstic konnte Torhüter Vinco Colic abwehren, den Abpraller verwertete Moritz Oswald (90.+2). In der Verlängerung wurde Hrstic zum Matchwinner. Der 22-jährige Serbe schoss die Altacher mit Treffern in der 92. und 105. Minute in die nächste Runde.

Am Mittwoch greifen Meister Sturm Graz (bei der Admira), Titelverteidiger WAC (in Amstetten), Rapid (in St. Pölten) und SV Ried (bei SW Bregenz) ins Geschehen ein. Abgeschlossen wird das Achtelfinale am Donnerstag mit dem Duell zwischen Red Bull Salzburg und der WSG Tirol.