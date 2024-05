Das doppelte Wunder ist ausgeblieben: Der 1. FC Köln ist zum siebten Mal aus der deutschen Bundesliga abgestiegen – während Union Berlin den dramatischen Klassenerhalt bejubeln darf.

Die Domstädter unterlagen dem 1. FC Heidenheim mit 1:4 und bleiben damit auf Rang 17. Großer Verlierer des Spieltags neben den Kölnern ist der VfL Bochum, der in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten Fortuna Düsseldorf antreten muss.

Die Kölner hatten vor dem Gastspiel in Heidenheim ohnehin nur eine theoretische Chance auf den Relegationsplatz, und die war schnell dahin. Erin Dinkci (16., 22.) und Kevin Sessa (36.) sorgten früh für klare Verhältnisse, die Kölner mit Kapitän Florian Kainz und Dejan Ljubicic konnten nicht mehr zusetzen.

Bochum muss nach Niederlage in Relegation

Den Geißböcken hätte aber auch ein Sieg nichts mehr genützt, weil Union Berlin mit Christopher Trimmel gegen Freiburg 2:1 siegte. Durch das entscheidende Tor per Elfer-Nachschuss von Janik Haberer (92.) rutschte Kevin Stögers Bochum in die Relegation. Der VfL hatte in Bremen nichts zu melden, der starke Romano Schmid brachte es auf ein Tor (87.), einen Lattenschuss und zwei Vorlagen, darunter auch jene zum 1:0 durch Marco Friedl (6.).

