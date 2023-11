Elfer vergeben: Mainz verpasst Sieg gegen Hoffenheim

Der TSG 1899 Hoffenheim ist die Rückkehr auf die Siegerstraße nicht gelungen. Der Tabellensechste der deutschen Fußball-Bundesliga trennte sich am Sonntag zum Abschluss der 12. Runde zu Hause vom 1. FSV Mainz 05 mit 1:1 und blieb im vierten Pflichtspiel en suite ohne Erfolg. Der Punktgewinn war am Ende noch schmeichelhaft, die Mainzer schwächelten aber im Abschluss, verpassten damit ihren zweiten Saisonsieg und befinden sich weiter auf dem Relegationsrang.

Marco Richter (39.) brachte die Mainzer in Front, Robert Skov (49.) gelang kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. Mainz hätte danach gewinnen müssen, hatte aber auch gehöriges Pech. Beim von Oliver Baumann gehaltenen Elfmeter von Aymen Barkok (68.) war das noch nicht der Fall, der war einfach auch schwach geschossen. Dafür rettete bei Latten-Freistößen von Richter gleich zweimal (80., 86.) das Aluminiumgehäuse. Damit gab es für die Hoffenheimer wie zuletzt in Augsburg ein 1:1, auch für Mainz war es nach dem 0:0 in Darmstadt die nächste Punkteteilung.

Bei den ohne den verletzten Karim Onisiwo angetretenen Mainzern spielte Philipp Mwene durch, bei Hoffenheim war Florian Grillitsch in der 2. Hälfte im Einsatz. Torlos endete das Aufeinandertreffen des 1. FC Heidenheim mit Wechselspieler Nikola Dovedan (ab der 66.) und VfL Bochum, wo Kevin Stöger keine Minute verpasste. Aufsteiger Heidenheim ist weiter einen Punkt vor Remis-Spezialist Bochum Liga-13.

(APA) / Bild: Imago