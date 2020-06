Der FK Austria Wien hat in der 29. Runde beim FC Flyeralarm Admira einen 2:0-Auswärterfolg feiern können. Damit gelang den Wienern nicht nur der vierte Sieg in Folge sondern auch das vorzeitige Ticket für das Europa League-Play-off ist sicher. FAK-Stürmer Christoph Monschein erzielte beim Erfolg in der Südstadt das 2:0 per Elfmeter.

Nach der Partie äußerte sich der 27-Jährige u.a. über sein Erfolgserlebnis und den ersten Austria-Elfmeter in dieser Saison.

HIGHLIGHTS im VIDEO: