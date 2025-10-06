Elfmeter bei Altach gegen Sturm: VAR bestätigt Entscheidung

Beim SCR Altach war der Ärger groß, als in der 9. Bundesliga-Runde Sturm-Angreifer Belmin Beganovic in der 83. Minuten nach einem Zweikampf mit Verteidiger Sandro Ingolitsch zu Boden ging und Schiedsrichter Isa Simsek auf den Punkt zeigte.

Der Altach-Defensivspieler konnte die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen und sprach nach dem Spiel am Sonntag von „einem Witz“. Den fälligen Strafstoß verwandelte Otar Kiteishvili (85.), die Partie endete mit 0:2 aus Sicht der Vorarlberger. Der VAR Österreich bestätigte am Montag die Einschätzung des Schiedsrichter-Teams.

Das VAR-Urteil im Wortlaut:

„Der Altach-Spieler geht in Zweikampf, verfehlt den Ball jedoch, stellt sein Bein vor das Bein des Angreifers und verursacht einen fahrlässigen Kontakt. Der Schiedsrichter befindet sich in einer guten Position und entscheidet richtigerweise auf Strafstoß. Der VAR bestätigt die Entscheidung des Schiedsrichters richtigerweise, da es keine eindeutigen Beweise gegen diese Entscheidung auf dem Spielfeld gibt.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Kiteishvili verwandelt den fälligen Strafstoß (85.)

Trainer Fabio Ingolitsch, Bruder von „Übeltäter“ Sandro Ingolitsch, bewertete die Szene im Sky-Interview als „kleinlich“ und forderte mehrere Kameraperspektiven. Dennoch betonte der Altach-Coach, dass sich sein Bruder „hätte schlauer verhalten können.“

Altach-Trainer Fabio Ingolitsch: „Haben uns selbst um die Punkte gebracht“

