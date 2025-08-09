Elfmeter entscheidet: Schalke verliert in Kaiserslautern

Trotz eines erneut leidenschaftlichen Auftritts hat Schalke 04 einen Stimmungsdämpfer in der 2. deutschen Bundesliga kassiert. Nach dem euphorischen Auftaktsieg über Hertha BSC verlor das Team von Trainer Miron Muslic im traditionsreichen Duell beim 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0) und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe. Der FCK sammelte nach der Auftaktniederlage bei Hannover 96 seine ersten Zähler.

Im umkämpften, aber chancenarmen Spiel machte Marlon Ritter den Unterschied. Nach einem Foul des Schalkers Ron Schallenberg traf der Lautern-Kapitän per Foulelfmeter (55.). „Es war ein hartes Spiel, auch in der Nachspielzeit haben alle im Stadion nochmal gezittert. Trotzdem haben wir wenig zugelassen“, sagte der Siegtorschütze im Anschluss bei RTL: „Wir haben für mich verdient gewonnen.“

Muslic hatte nach dem emotionalen 2:1 gegen den Aufstiegsfavoriten Hertha BSC vom „nächsten Highlight“ gesprochen, das sein Team mit Respekt, aber ohne Angst angehen solle: „Es ist wichtig, dass wir bei der hitzigen Atmosphäre auf dem Betzenberg unsere Struktur beibehalten und einen klaren Kopf bewahren.“

49.327 Fans im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion sorgten für eine angemessene Stimmung. Danach folgten wenige Highlights. Daniel Hanslik (2.) und Moussa Sylla (33.) hatten die einzigen nennenswerten Chancen in der ersten Hälfte. Dass Ritters Treffer per Foulelfmeter fiel, war bezeichnend. Im Anschluss wirkte Schalke angezählt und entwickelte noch weniger Torgefahr als ohnehin schon – trotz des Comebacks von Kapitän und Stürmer Kenan Karaman.

(SID)

Bild: Imago