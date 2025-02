Elfmeter-Krimi: Juve scheitert im Cup-Viertelfinale an Empoli

Juventus Turin ist erstmals seit vielen Jahren im Halbfinale des italienischen Fußball-Cups nur Zuschauer. Die „Alte Dame“ scheiterte am Mittwochabend im Elfmeterschießen mit 2:4 an Empoli, nachdem es nach 90 Minuten 1:1 gestanden war.

Für die Turiner war es die zweite Enttäuschung innerhalb kurzer Zeit nach dem Out im Champions-League-Playoff. Der Serie-A-18. Empoli ist nach dem Erfolg über den Vierten hingegen erstmals in der Vorschlussrunde der Coppa Italia vertreten.

Dusan Vlahovic schoss gleich den ersten Elfmeter deutlich drüber, und das, nachdem er in der Partie auch Chancen vergeben hatte. Kenan Yildiz scheiterte zudem an Empolis Goalie Devis Vásquez. Empoli bekommt es am 2. (heim) und 23. April im Kampf um den Finaleinzug mit Bologna zu tun.

(APA) / Artikelbild: Imago