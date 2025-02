Elfmeter-Krimi! Sturm im Youth-League-Achtelfinale

Der Nachwuchs von Sturm Graz hat auch ohne ÖFB-Stürmerhoffnung Leon Grgic den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Youth League geschafft.

Am Mittwoch entschieden die Blackies bei Lokomotiva Zagreb die Partie nach 1:1 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen mit 5:3. Damit sind die Steirer das erste von drei österreichischen Teams, das den Verbleib in der U19-Champions-League erreichte. Das Tor der Grazer erzielte Richmond Osayantin.

Alle Sturm-Schützen verwandeln im Elfmeterschießen

Die Kicker von Trainer Christoph Wurm hatten in der ersten Hälfte durchwegs die besseren Möglichkeiten, scheiterten aber vorerst an Lokomotiva-Schlussmann Maroje Kostopeč. Ein missglückter Querpass direkt in die Füße von Stürmer Osayantin war es schließlich, der den Grazern in der 35. Minute das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0 bescherte. Der 17-Jährige musste den kroatischen Torhüter nur noch aus kurzer Distanz überwinden. Die zweite Hälfte blieb über weite Strecken ohne Highlights, bis der Schuss von Noel Đurković in der 72. Minute via Querlatte den Weg hinter die Linie fand.

Im Elfmeterschießen behielten alle Spieler von Sturm die Nerven und sicherten sich den Aufstieg. Der Kapitän der Grazer Nachwuchs-Truppe Grgic fuhr nicht mit nach Kroatien, da ihn leichte Wadenprobleme plagen.

Noch am Mittwochnachmittag spielen Rapid Wien gegen Atlético Madrid und Red Bull Salzburg gegen Celtic Glasgow.

(APA/Red.)

Bild: GEPA