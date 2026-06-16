Elijah Just: Von der St. Pölten-Leihgabe zum WM-Doppelpacker

Mit 26 Jahren feierte Elijah Just gegen den Iran sein WM-Debüt und schrieb dabei gleich seine eigene Geschichte. Der Flügelspieler erzielte beide Treffer beim 2:2 der Neuseeländer und sicherte den „All Whites“ damit einen wichtigen Punkt im Kampf um ein mögliches K.O.-Ticket.

Ein Moment, der umso bemerkenswerter ist, wenn man auf die vergangenen Jahre des Offensivspielers blickt. Denn noch vor nicht einmal zwei Jahren lief Just in Österreich für den SKN St. Pölten auf. Im Herbst 2024 holten die Niederösterreicher den damals 24-Jährigen auf Leihbasis vom dänischen Klub AC Horsens. In 19 Pflichtspielen zeigte der Neuseeländer mit acht Scorerpunkten sein Potenzial, ehe sich die Wege nach Saisonende wieder trennten.

Lange blieb Just danach allerdings nicht in Dänemark. AC Horsens verkaufte den Flügelspieler noch im selben Sommer weiter an den schottischen Premiership-Klub Motherwell FC. In Schottland blühte er so richtig auf: Mit 15 Scorerpunkten in 35 Ligaspielen wurde Just zum Leistungsträger für den Tabellenvierten.

In den sozialen Medien wird die virale Songzeile „Let it all work out“ aus Samphas Lied „Indecision“ verwendet, wenn Spieler nach vielen Umwegen endlich ihren Durchbruch schaffen. Auf Elijah Just trifft das wohl zu. Sein Weg führte ihn von Dänemark über St. Pölten nach Schottland und schließlich auf die größte Fußballbühne der Welt.

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