Ellbogen ausgekugelt! Washington-Quarterback Daniels droht lange Pause

Quarterback Jayden Daniels von den Washington Commanders hat sich laut Medienberichten bei der Heimniederlage gegen die Seattle Seahawks den linken Ellbogen ausgekugelt und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Noch ist unklar, ob die Saison für den 24-Jährigen sogar schon vorbei sein könnte.

„Ich bin total fertig“, sagte Commanders-Headcoach Dan Quinn nach der 14:38-Niederlage wegen der schwerwiegenden Verletzung. Es passierte im Schlussviertel, bei einem Sack durch Seahawks-Linebacker Drake Thomas knickte Daniels‘ Ellbogen nach hinten weg, als er die Hand auf dem Rasen aufsetzte. Die Bilder der Szene waren nichts für schwache Nerven.

„Man konnte förmlich hören, wie allen im Stadion die Luft aus den Lungen wich. Kein schönes Gefühl, das mitzuerleben“, sagte Teamkollege Sam Cosmi. Bei Daniels wurde noch auf dem Feld eine Luftmanschette angelegt, am Montag soll eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden.

Washington steht nach dem bislang enttäuschenden Saisonverlauf bei einer 3:6-Bilanz. In der vergangenen Spielzeit hatten die Commanders mit dem damaligen Rookie Daniels das Halbfinale der Playoffs erreicht und waren am späteren Champion Philadelphia Eagles gescheitert.

(SID)/ Bild: Imago