Eltern-Rapport beim BVB! Riskiert U17-Held Brunner seine Zukunft?

Paris Brunner hat im BVB-Trainingslager von Marbella erneut für Ärger gesorgt und in der Folge mit seinen Eltern auf der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund antanzen müssen. Intern werden die Zweifel größer. Wie geht es mit dem Sturmjuwel weiter? Sky klärt auf.

Nach Sky Informationen musste Brunner am Mittwoch mit seinen Eltern zum Rapport auf der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund antreten. Zuvor war der 17-jährige WM-Held im Winter-Trainingslager von Marbella gemeinsam mit Sturmtalent Cole Campbell negativ aufgefallen. Entgegen interner Absprachen sind die beiden aus ihren Hotel-Zimmern ausgebüxt und vom Trainerteam um Edin Terzic erwischt worden.

Wieder war Brunner mittendrin: Der Youngster ist bereits im Oktober vergangenen Jahres wegen eines nicht näher definierten Vorfalls suspendiert worden. Auch dieses Mal blieb der Fehltritt nicht ohne Folgen: Brunner und Campbell kamen im letzten Test gegen Standard Lüttich als einzige Feldspieler nicht zum Einsatz.

Am Mittwoch ging es für Familie Brunner dann zum Rapport: „Die Eltern haben auf der Geschäftsstelle vorbeigeschaut, auch er selbst“, betonte Sky–Reporter und BVB-Insider Patrick Berger am Freitagabend bei Transfer Update – die Show. „Intern gibt es beim BVB schon Zweifel an seiner Einstellung. Da will man schon noch einmal sensibilisieren und sagen: ‚Junge, du musst es doch langsam mal verstanden haben, denn in der Schublade liegt ja quasi ein unterschriftsreifer Vertrag‘.“

BVB will weiter verlängern – zehnfaches Gehalt winkt

Trotz disziplinarischer Fehltritte ist ein vorzeitiger Abschied nach Sky-Informationen nicht angedacht, im Gegenteil: Borussia Dortmund möchte mit dem Juwel nach wie vor verlängern. An seinem 18. Geburtstag am 15. Februar könnte er ein Arbeitspapier unterschrieben, mit dem er statt 60.000 Euro 600.000 Euro pro Jahr verdienen würde. Aktuell verfügt Brunner nur über einen Fördervertrag bis 2025. „Intern hofft man immer noch, dass er den Durchbruch schafft“, erklärte Berger.

(sport.sky.de)/Bild: Imago