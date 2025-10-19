Elversberg nach 6.0-Kantersieg wieder Tabellenführer – Dämpfer für Nürnberg

Die SV Elversberg bleibt in der 2. deutschen Bundesliga in der Erfolgsspur und hat am Sonntag die Tabellenspitze zurückerobert.

Die Saarländer fertigten die SpVgg Greuther Fürth am neunten Spieltag mit 6:0 (1:0) ab und kletterten durch den vierten Sieg nacheinander wieder auf Platz eins, nachdem Schalke 04 am Freitag mit dem 3:0 bei Hannover 96 die SVE vorübergehend von der Spitzenposition verdrängt hatte.

Bambase Conte (27.), Younes Ebnoutalib mit einem Hattrick (48., 56., 80.), Jason Ceka (85.) und Florian Le Joncour (90.+3) sorgten mit ihren Treffern für den hochverdienten Sieg der Elversberger, die seit insgesamt sieben Spielen ungeschlagen sind. Fürth hingegen bleibt nach der fünften Saisonniederlage im grauen Tabellenmittelfeld.

Dämpfer für Klose

Trainer Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg haben erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim 1:1 (1:0) gegen Absteiger Holstein Kiel verpasste der Club in der Schlussphase einen verdienten zweiten Sieg nacheinander. Nach dem Führungstreffer durch den starken Mohamed Ali Zoma (28.) gelang Carl Johansson (86.) der Ausgleich. Die Nürnberger liegen damit nur einen Punkt vor der Abstiegszone.

Beide Mannschaften neutralisierten sich zunächst gegenseitig, ehe Zoma nach einem Pass von Julian Justvan der indisponierten Kieler Abwehr auf und davon rannte und aus spitzem Winkel traf. Für den 21-Jährigen, im Sommer vom italienischen Drittligisten UC AlbinoLeffa gekommen, war es das erste Saisontor.

Magdeburg punktet in Darmstadt

Der 1. FC Magdeburg hat im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Markus Fiedler gepunktet. Beim 0:0 bei Darmstadt 98 erkämpften sich die von Interimscoach Petrik Sander betreuten Magdeburger am Sonntag mit etwas Glück und viel Einsatz einen Zähler. Mit insgesamt nur vier Punkten aus neun Spielen ist der FCM allerdings weiter das Liga-Schlusslicht. Darmstadt bleibt auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Die Gastgeber beendeten die Partie nach Gelb-Rot gegen Sergio López (82.) in Unterzahl.

Sport-Geschäftsführer Otmar Schork sprach Sander vor dem Anpfiff das Vertrauen aus. Man habe „keinen Schnellschuss“ machen wollen, sei gleichzeitig momentan aber auf der Trainersuche. Fiedler war in der Länderspielpause nach nur acht Saisonspielen von seinen Aufgaben entbunden worden.

(SID)

Bild: Imago