Elversberg verpasst Sprung auf Platz eins – FCK gewinnt bei dezimierten Fürthern

Die SV Elversberg hat am fünften Spieltag der 2. Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. In einem munteren Spiel retteten die Saarländer nach Unkonzentriertheiten aber immerhin noch ein 2:2 (1:2) gegen Dynamo Dresden. Vor dem späten erneuten Ausgleich durch Younes Ebnoutalib (90.+2) hatte der Aufsteiger die Fehler der überlegenen Gastgeber kaltschnäuzig ausgenutzt.

Die Sachsen standen dank einer starken Leistung von Torhüter Tim Schreiber und der Tore von Christoph Daferner (3.) und Jakob Lemmer (39.) lange vor ihrem zweiten Saisonsieg – erneut auswärts. Trotz einer Vielzahl von Chancen war Elversberg zunächst nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Ebnoutalib (9.) gelungen.

Nach Fahrlässigkeiten auf beiden Seiten, die zu den frühen Treffern von Daferner und Ebnoutalib führten, ging es bisweilen hin und her. Dabei bewahrte Schreiber seine Mannschaft mehrfach vor einem Rückstand. Dresden blieb durch Daferner gefährlich, ehe Lemmer nach weiteren individuellen Fehlern der Elversberger traf.

Chancen gab es danach weiter zur Genüge, Dresden war dabei zunächst einem dritten Treffer näher als die SVE dem erneuten Ausgleich. Mit zunehmender Spieldauer zog sich Dynamo an den eigenen Strafraum zurück, die Gastgeber fanden dort gerade noch rechtzeitig die Lücke zum 2:2.

Rekord-Rot: FCK gewinnt bei dezimierten Fürthern

Rekord-Rot hilft den Roten Teufeln: Der 1. FC Kaiserslautern hat in einer Partie mit historischer Note den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Liga geschafft. Der viermalige Meister gewann am 5. Spieltag 3:0 (1:0) bei der zuvor punktgleichen SpVgg Greuther Fürth. Dabei stellte der Fürther Abwehrspieler Noah König einen Negativrekord im deutschen Profifußball auf.

Der 22-Jährige sah bereits nach 26 Sekunden die Rote Karte. Schiedsrichter Richard Hempel wertete das Foul Königs an FCK-Stürmer Faride Alidou kurz vor der Strafraumgrenze als Notbremse. Naatan Skyttä (33.) und Doppelpacker Ivan Prtajin (58./64.) trafen für die Pfälzer, die ihren ersten Auswärtssieg der Saison feierten.

Düsseldorf feiert zweiten Saisonsieg

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich am Sonntag dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bei Preußen Münster mit 2:1 (0:1) durch und feierte den zweiten Saisonsieg.

Cedric Itten (64.) und Florent Muslija (72., Handelfmeter) drehten die Partie innerhalb von acht Minuten zu Gunsten der Düsseldorfer, die mit einem Erfolg beim SC Paderborn (2:1) und einem torlosen Unentschieden gegen den Karlsruher SC zuletzt die ersten Zähler verbucht hatten. Durch den Sieg hat die Fortuna nun sieben Punkte auf dem Konto, ebenso wie Münster, das trotz des Treffers von Simon Scherder (19.) nach zwei Siegen in Folge einen Dämpfer kassierte.

