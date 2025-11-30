Elversberg verpasst Sprung auf Rang zwei – Nächster Dämpfer für Düsseldorf

Die SV Elversberg hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. deutschen Bundesliga verpasst.

Die Saarländer kamen am 14. Spieltag nicht über ein 0:0 gegen Darmstadt 98. Durch das Remis im Verfolgerduell vergaben auch die Lilien (26 Punkte) ihre Chance, auf Rang drei zu klettern. Dort rangieren die Elversberger (27 Zähler), die seit mittlerweile zehn Heimspielen ungeschlagen sind.

Münster bezwingt Bielefeld

Wichtiger Sieg im Prestigeduell: Preußen Münster hat dank eines späten Eigentors von Leon Schneider das intensive Derby bei Arminia Bielefeld noch mit 2:1 (1:1) gewonnen. Schneider lenkte den Ball bei einem Klärungsversuch in der 89. Minute unglücklich ins eigene Tor und ließ so die Preußen-Fans jubeln, Münster verbesserte sich durch den Sieg in der Tabelle auf Rang neun und vergrößerte den Abstand auf die Abstiegszone.

Zuvor hatte Oliver Batista Meier (32.) noch für die Gäste getroffen. Bielefeld war durch einen Foulelfmeter von Joel Grodowski (8.) zunächst in Führung gegangen.

Dresden holt Sieg

Dynamo Dresden hat den ersten Heimsieg gefeiert und Fortuna Düsseldorf dabei den nächsten Dämpfer verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm setzte sich mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen durch und verließ die Abstiegsränge.

Alexander Rossipal (45.) und der Ex-Düsseldorfer Vincent Vermeij (53.) sorgten mit ihren Treffern für den zweiten Dresdner Erfolg in Serie. Mit nun 13 Punkten kletterte Dynamo auf Platz 15 und liegt nur noch einen Zähler hinter dem Tabellen-14. aus Düsseldorf. Für die Fortuna traf der eingewechselte Christian Rasmussen (84.).

(SID)

Bild: Imago