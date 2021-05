EM-Auftakt offenbar gefährdet! DFB-Team bangt um Goretzka

Goretzka war unter Löw zuletzt gesetzt

Nun ist das Hauptziel des Nationalspielers, rechtzeitig zum EM-Start am 15. Juni (Auftakt gegen Frankreich) fit zu werden. Nach Informationen aus München werde dies zu einem Wettlauf mit der Zeit. Für Bundestrainer Joachim Löw, der sein letztes Turnier mit dem DFB bestreitet, wäre ein Ausfall Goretzkas ein herber Rückschlag.

Der Mittelfeldspieler war zuletzt gesetzt. Die Nationalmannschaft bezieht am 25. Mai ihr Trainingslager in Seefeld/Tirol. Vor der EM stehen noch die Länderspiele gegen Dänemark (2. Juni) in Innsbruck und fünf Tage später gegen Lettland in Düsseldorf auf dem Programm. Den Kader für sein letztes Turnier wird Löw voraussichtlich am 19. Mai bekannt geben.

(SID, sport.sky.de) / Bild: Imago