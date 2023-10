EM-Quali-Auftakt: ÖFB-U19 holt in Wales nur Unentschieden

Österreichs U19-Nationalteam hat sich im Auftaktspiel der Qualifikation für die EM-Endrunde 2024 in Nordirland mit einem 0:0 gegen Wales begnügen müssen. Beim Vier-Nationen-Turnier in Montenegro fand die Elf von Trainer Oliver Lederer am Mittwoch schon zu Beginn gute Chancen vor, in der Nachspielzeit belagerten die Österreicher dann noch einmal erfolglos das walisische Tor. Weitere Gegner sind England und Gastgeber Montenegro.

Die beiden erstplatzierten Teams sowie die beste Mannschaft der 13 Gruppendritten steigen in die Eliterunde der Quali im Frühjahr 2024 auf. Die EM wird mit acht Nationen ausgespielt und dient auch zur Qualifikation für die U20-WM 2025.

(APA) / Bild: GEPA