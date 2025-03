EM-Quali: Österreich erkämpft sich Remis gegen Deutschland

Österreich hat die Überraschung in der Qualifikation für die EM 2026 perfektgemacht. In Wien-Kagran rangen die ÖHB-Männer am Donnerstag Deutschland vor frenetischem Publikum ein 26:26-(11:13)-Remis ab, lieferte gegen den Favoriten eine herausragende kämpferischen Leistung ab und weckte die Lust auf das Gastspiel am Samstag in Hannover (16.00 Uhr).

Wie schon bei den jüngsten beiden Duellen, als Österreich der DHB-Auswahl bei der EM 2024 ein 22:22-Remis abrang und in der Olympia-Quali 31:34 unterlag, konnte man ohne den bereits bei der WM im Jänner angeschlagen fehlenden Kapitän Mykola Bilyk gut mithalten. Im Finish setzte sich Deutschland etwas ab, doch die ÖHB-Auswahl schlug zurück und krallte sich einen Punkt. Die Equipe von Trainer Alfred Gislason führt Gruppe 7 mit 5 Punkten an, dahinter liegt Österreich (4), die Schweiz (3) und die Türkei (0).

6.000 Zuschauer in der Steffl-Arena

Österreich, angeführt von Regisseur Lukas Hutecek, startete besser als der Olympia-Zweite von Paris, dem die personellen Änderungen gerade in dieser Phase deutlich anzumerken waren. Jungstar Renars Uscins fehlte, der zuletzt erkrankte Juri Knorr saß nur auf der Bank. Die Gäste brauchten rund eine Viertelstunde, um besser in eine abwechslungsreiche Partie zu finden, gingen dann erstmals seit dem 1:0 mit 5:4 in Führung. Davor hatte Österreich u.a die Chance auf 4:2 davonzuziehen liegengelassen, lieferte insgesamt aber eine sehr engagierte Vorstellung ab.

Als Antreiber fungierte dabei immer wieder das Publikum in der mit an die 6.000 Zuschauern fast ausverkauften Steffl-Arena. Nicht zuletzt Goalie Konstantin Möstl glänzte mit einigen Paraden, vorne war es gerade das Spiel über Kreisläufer Tobias Wagner, das immer wieder zum Erfolg führte. Selbst durch zwei Drei-Tore-Führungen der Deutschen (6:9/21., 8:11/25.) ließ man sich nicht verunsichern, das 13:11 für die Deutschen mit der Schlusssekunde der ersten Hälfte schmerzte aber.

Österreich hält Partie offen

Auch nach dem Seitenwechsel setzte Österreich auf das 7:6-Überzahlspiel, kam nach zwei Fehlwürfen und neuerlichem Minus-Drei (13:16) aber wieder auf 15:16 (36.) heran und hielt die Partie völlig offen. Erst gegen Ende setzte sich Deutschland etwas ab. Während Hutecek und Co. Gelegenheiten ausließen, ging der Gegner zehn Minuten vor Schluss erstmals mit vier Toren in Front 24:20. Doch noch immer war die Partie nicht gelaufen.

Zu verdanken war das Möstl, der seinem Team mit drei gehaltenen Bällen, davon zwei Siebenmeter, noch einmal den Weg zum 24:24-Ausgleich eröffnete (54.). Die Halle kochte, Deutschland zeigte Nerven. Die Schlussminute begann bei 25:26 aus Sicht Österreichs und brachte die Chance auf den Ausgleich. Der gefoulte Kapitän Sebastian Frimmel machte den vom Siebenmeter perfekt, Deutschland verschoss beim letzten Angriff.