Die EM im 3×3-Basketball in Antwerpen findet ohne Österreich statt. Beide ÖBV-Nationalteams verpassten das EM-Ticket beim Qualifikationsturnier in Bukarest.

Die Männer- und die Frauenauswahl verloren am Dienstag jeweils ihr Entscheidungsspiel. Sigi Koizar, Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch und Simone Sill liefen beim 15:16 gegen die Ukraine bis zuletzt einem Rückstand hinterher. Fabio Söhnel, Quincy Diggs, Nico Kaltenbrunner und Toni Blazan mussten sich Spanien 14:21 beugen.

Österreich war bei den Männern seit 2019 bei jedem EM-Turnier vertreten. Die Frauen fehlen erstmals seit ihrem Erstauftritt 2021. Neben der Ukraine und Spanien qualifizierten sich noch Schweden (Frauen) und Estland (Männer) für den 3×3 Europe Cup 2026 im September.