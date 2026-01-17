Deutschlands Handballer haben ihr zweites EM-Spiel verloren.

Die Mannschaft von DHB-Bundestrainer Alfred Gislason unterlag Serbien in Herning 27:30 (17:13) und muss um den Einzug in die Hauptrunde bangen.

Rückraumspieler Renars Uscins und Miro Schluroff (jeweils 6 Tore) waren am Samstag vor 9130 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen die besten deutschen Werfer. Den Auftakt hatte Deutschland am Donnerstag gegen Österreich (30:27) gewonnen.

Deutschland steht im abschließenden Vorrundenspiel gegen Spanien am Montag (20.30 Uhr) nun unter Druck. Das DHB-Team hat wie Serbien nun 2:2 Punkte auf dem Konto.

Österreich wahrt EM-Aufstiegschance

Nach der 27:30-Niederlage der Deutschen gegen Serbien hat das ÖHB-Team am letzten Spieltag mit einem Sieg mit mindestens vier Toren Unterschied gegen Serbien (Montag, 18 Uhr) noch die Zwischenrunde zu erreichen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Deutschland gegen Spanien verliert.

(SID/Red.).

Beitragsbild: Imago.