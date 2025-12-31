Embacher springt in Garmisch-Quali zum Schanzenrekord

Domen Prevc hat auch die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Der slowenische Überflieger kam am Silvestertag vor 7.000 Zuschauern auf 139,5 m und verwies die ÖSV-Adler Jan Hörl und Stephan Embacher auf die Plätze zwei und drei.

Embacher sprang mit 145,5 m Schanzenrekord und schnappte diesen seinem Ex-Teamkollegen Michael Hayböck (145,0) weg. Drittbester Österreicher war Manuel Fettner mit 142,5 m auf Rang sieben.

Hörl war mit seinem 138-m-Satz glücklich. „Ich habe einen guten Job gemacht und bin Domen ein bisschen näher gerückt. Ich bin megazufrieden mit den Sprüngen und hoffe, dass ich nächstes Jahr auch so reinstarte“, sagte der Pongauer, der bereits im Training überzeugt hatte, zur APA. Für seinen Teamkollegen Embacher war es derweil nach Engelberg bereits der zweite Schanzenrekord binnen weniger Wochen. Er habe den Sprung genau getroffen: „So das Jahr zu beenden, gefällt mir voll“, meinte der Tiroler im ORF-TV.

Tschofenig und Kraft mit Problemen

Nach Embacher wurde der Anlauf um zwei Luken verkürzt. Während Hörl damit gut zurechtkam, fiel Tournee-Titelverteidiger und Garmisch-Vorjahressieger Daniel Tschofenig mit 125,0 m durch und landete auf Rang 13 unmittelbar vor Maximilian Ortner (132 m) und Jonas Schuster (129). „Ich habe nicht den Druck auf die Kanten gebracht. Und auf dieser Schanze flach sein, ist, glaube ich, echt der Tod. Es ist ein bissl bitter, aber ich glaube, wir wissen, woran es liegt. Jetzt heißt es, gut rüber zu rutschen und morgen es besser umzusetzen“, sagte der Tournee-Gesamtzweite.

Stefan Kraft wurde noch weiter durchgereicht, der Salzburger musste mit 123,5 m und Rang 25 vorliebnehmen. Aufmunterung könnte der Salzburger in der Silvesternacht durch die Kollegen bei einem Spieleabend und einem gemeinsamen Essen erhalten. Der zweite Tourneebewerb startet am Donnerstag um 14.00 Uhr.