Emery sah das Unheil kommen: Diaz-Einwechslung brachte Wende

Liverpool darf weiter vom dritten Gewinn der UEFA Champions League träumen. Die „Reds“ wurden im Semifinale ihrer Favoritenrolle im Duell mit Villarreal gerecht, nach dem Hinspiel-2:0 brachte ein 3:2 im Estadio de la Ceramica am Dienstagabend den völlig verdienten Aufstieg.

Sky-Experte Marko Stankovic nimmt in seiner Analyse die starke zweite Halbzeit des LFC unter die Lupe. Villarreal-Coach Unai Emery hatte kurz vor Wiederanpfiff wohl schon eine Vorahnung, was seine Mannschaft in den zweiten 45 Minuten erwarten würde. Der Coach zeigte wild-gestikulierend auf den neuen Mann Luis Diaz. Der Einwechselspieler erzielte später sogar noch einen Treffer.