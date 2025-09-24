Emotionale Worte! Djokovic würdigt verstorbenen Pilic

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat mit sehr persönlichen Worten Abschied von Niki Pilic genommen. „Ich hoffe, du weißt, wie viel du mir in meiner Karriere und meinem Leben bedeutet hast“, schrieb der serbische Topstar bei Instagram und würdigte den im Alter von 86 Jahren verstorbenen Kroaten.

Pilic, der mit Deutschland dreimal den Davis Cup gewann und in dem Wettbewerb auch mit seinem Heimatland Kroatien und als Berater mit Serbien erfolgreich war, galt als großer Förderer von Djokovic. Als Teenager trainierte der Serbe viereinhalb Jahre in dessen Akademie in München.

„Dein Einfluss auf meine Entwicklung als Mensch und Tennisspieler bleibt unauslöschlich“, schrieb Djokovic nun: „Ich bin dir und deiner wunderbaren Frau Mija auf ewig dankbar, dass ihr mich mit zwölf Jahren wie euren leiblichen Sohn aufgenommen habt.“

Djokovic würdigt seinen „Tennisvater“

Pilics Erfolge seien „mit goldenen Lettern in die Geschichtsbücher des Balkans und des Welttennis eingegangen“, so der Serbe: „Für mich ist es jedoch am wichtigsten, dass ich dich mit Stolz ‚Sjor Niko, meinen Tennisvater‘ nennen darf.

(SID) / Bild: Imago