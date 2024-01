Emotionaler Tabakovic-Treffer bei Hertha-Remis

Haris Tabakovic hat beim 2:2-Remis von Hertha BSC (HIGHLIGHTS hier im Video) gegen Fortuna Düsseldorf für einen emotionalen Moment im Olympiastadion gesorgt. Das Spiel stand dabei ganz im Zeichen des unter der Woche unerwartet verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein.

Der Ex-Austria-Angreifer brachte die Berliner in der ersten Hälfte mit einem sehenswerten Schuss in Führung und ließ anschließend eine emotionale Geste folgen. Der Schweizer hielt ein schwarzes Trikot mit der Aufschrift „Wir Herthaner in tiefer Trauer“ in die Höhe und sorgte damit für einen Gänsehautmoment.

Der Treffer von Tabakovic im Video

Den Sieg für ihren verstorbenen Präsidenten verpassten die Berliner dennoch: Herthas Top-Stürmer Tabakovic (30.) und Derry Scherhant (45.+1) trafen vor 42.902 Zuschauern jeweils zur Führung (30.), Isak Johannesson (44.) und Christos Tzolis (50., Foulelfmeter) glichen für die Gäste aus.

Bewegende Momente in Berlin vor dem Anstoß

In tiefer Trauer um Kay – Hertha-Fans mit Trauermarsch

Magdeburg feiert knappen Sieg

Der 1. FC Magdeburg hat sich im Tabellenkeller Luft verschafft. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz besiegte Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden 1:0 (0:0) und hat sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Tatsuya Ito (80.) erzielte den Treffer. Durch den Sieg zog Magdeburg auch an Wiesbaden vorbei auf Platz zwölf. Bei den Gäste sah zudem Amar Catic Gelb-Rot (84., wiederholtes Foulspiel).

Fürth gewinnt Verfolgerduell

Die SpVgg Greuther Fürth hält in der 2. Fußball-Bundesliga Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen. Die Franken setzten sich im Verfolgerduell beim SC Paderborn mit 1:0 (1:0) durch und sind jetzt seit acht Spielen ungeschlagen. Für den SCP war es nach drei Erfolgen zum Ende der Hinrunde ein harter Dämpfer beim Neustart.

Armindo Sieb (33.) ließ die Gäste mit seinem vierten Saisontor jubeln, der herausragende Torwart Jonas Urbig parierte einen Foulelfmeter des eingewechselten Adriano Grimaldi (78.).

(Red/SID)/Bild: Imago