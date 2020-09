Emotionales Abschiedsvideo! Van de Beek sagt Ajax und Fans Lebewohl

via

Der niederländische Nationalspieler Donny van de Beek wechselt von Rekordmeister Ajax Amsterdam zu Manchester United. Der 23-Jährige unterschreibt dort einen Fünfjahresvertrag. In einem emotionalen Video hat sich van de Beek von Klub und Fans verabschiedet.

“Ich bin euch so dankbar für all eure Unterstützung. Von den Trainern, Mitspielern und vor allem von euch Fans”, sagte van de Beek in seinem Abschiedsvideo: “Jetzt ist Zeit für einen neuen Schritt und für einen neuen Traum.”

VIDEO: Gänsehaut pur! Van de Beek sagt Lebewohl



Van de Beek war 2008 in die Ajax-Jugend gekommen und gab im November 2015 sein Profidebüt. 2019 gewann er mit Ajax das Double aus Meisterschaft und Pokal, außerdem zog das junge Team überraschend ins Champions-League-Halbfinale ein.

