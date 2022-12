Emotionales Statement: Schmid richtet Nachricht an Austria-Fans

via

Manfred Schmid hat sich über die sozialen Medien mit einer emotionalen Nachricht an die Fans der Wiener Austria gewandt. Es ist das erste persönliche Statement des 51-Jährigen seit seinem Aus in Wien Favoriten Anfang Dezember.

„Nach den turbulenten letzten Tagen ist es mir eine Herzensangelegenheit Danke zu sagen. Sehr viele Emotionen haben mich überwältigt, die ich gar nicht richtig in Worte fassen kann“, so Schmid in dem Statement. Der frühere Austria-Coach bedankt sich auch für unzählige Nachrichten und viel „positives Feedback“.

In weiterer Folge dankt Schmid auch seinen Mitarbeitern und Spielern: „Es hat mir sehr viel Freude bereitet mit euch zu arbeiten. Ihr habt trotz der vielen Probleme innerhalb des Vereins stets euer Maximum gegeben, seid immer als eingeschworenes Team aufgetreten, und habt alles dem Klub und dem Erfolg untergeordnet! Ihr habt für ganz spezielle Momente gesorgt, die ich nie wieder vergessen werde. Dafür habt ihr meinen vollen Respekt verdient!“

Zum Abschluss richtet sich der 51-Jährige noch mit einem Appel an die Fans. „Im Sinne unserer Austria würde ich mir wünschen dass ihr, die Jungs weiterhin so großartig unterstützt wie bisher. Sie haben sich das verdient“, so Schmid.

