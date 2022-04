Ende der Argentinien-Ära? PSG-Trio vor Abgang im Sommer

via

via Sky Sport Austria

Nach einem Bericht der L’Equipe soll das argentinische Trio um Angel Di Maria, Mauro Icardi und Leandro Paredes keine Zukunft mehr bei Paris Saint-Germain haben.

Di Marias Vertrag läuft diesen Sommer aus und soll aufgrund seines sinkenden Leistungsniveaus nicht verlängert werden, obwohl sich der 34-Jährige durchaus einen Verbleib in Paris erhofft haben soll. In 25 Einsätzen für PSG kommt der Argentinier auf drei Tore und fünf Vorlagen. Im Jahr 2022 konnte er jedoch noch keine Torbeteiligung erzielen und spielte in keinem seiner neun Einsätze über die volle Distanz.

Icardi wechselte erst 2020 für 50 Millionen Euro von Inter Mailand nach Paris, sein Vertrag läuft deswegen auch noch bis 2024. Spätestens nach seinem öffentlich ausgetragen Beziehungs-Drama habe der 29-Jährige allerdings bei Sportchef Leonardo, den Fans und den PSG-Angestellten jeglichen Zuspruch verloren, weshalb er im Sommer verkauft werden soll.

Auch Paredes wurde für viel Geld aus dem Ausland geholt, konnte seinen Preis aber nie im PSG-Dress rechtfertigen. 40 Millionen Euro überwiesen die Franzosen für die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers an Zenit St. Petersburg und jetzt soll auch der 27-Jährige vor einem Sommer-Abgang stehen.

Auf einen Paredes-Transfer könnte auch die vom Verein vorgezogene Operation wegen seiner Schambeinentzündung hindeuten. Ein möglicher Transfer im Sommer würde so nicht durch die lange Ausfallzeit gefährdet werden. Außerdem soll die Personalie Paredes in der Kabine ein großes Thema sein und für viel Spaltung sorgen. Der Vertrag des Argentiniers läuft noch bis 2023.

(skysport.de) / Bild: Imago