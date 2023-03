Endgegner Stanisic? So wollen die Bayern Mbappe stoppen

Die Bayern gehen mit viel Selbstvertrauen und einer guten Ausgangsposition in das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, müssen nun allerdings einen topfitten Kylian Mbappe stoppen. Wie soll das gelingen? Julian Nagelsmann und Thomas Müller geben erste Einblicke.

„Die breite Brust – bei einem ursprünglichen Bajuwaren die breite behaarte Brust -, die schweißgebadet am Ende die Trophäe hochhält“, sagte FC-Bayern-Star Thomas Müller vor dem Giganten-Duell mit Paris Saint-Germain über das bayerische Mia San Mia. Schwitzen, genießen, Siegen? So einfach dürfte es gegen den französischen Liga-Primus aber auch in Abwesenheit des verletzten Neymar nicht werden.

Die Bayern gehen am Mittwoch zwar mit einem 1:0-Vorsprung in das Rückspiel in der heimischen Allianz Arena (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass), müssen dort aber wieder mit einem fitten Kylian Mbappe rechnen. Der französische Superstar war im Hinspiel nur Joker, laborierte an den Folgen einer Oberschenkelverletzung. Doch auch im angeschlagenen Zustand avancierte Mbappe schnell zum Unruheherd.

Mbappe wieder voll im Saft, was denkt sich Nagelsmann aus?

Nun ist der Weltmeister von 2018 wieder bei 100 Prozent, die Bayern sind gewarnt. „Am spektakulärsten bei PSG ist aktuell Kylian mit seiner Explosivität“, würdigte Müller und ergänzte: „Er spielt nicht nur schön, schön, sondern auch effektiv. Er stellt mit seinem Profil eine Gefahr für uns dar. Die ganze Welt schaut ihm gerne zu.“

Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Mbappe kommt in der laufenden Saison auf 38 Torbeteiligungen in 30 Einsätzen. Auch beim letzten Treffen in München vor zwei Jahren schlug er doppelt zu – und die Bayern schieden im Viertelfinale aus. „Wir werden ihm nicht zuschauen“, betonte Müller, „sondern ihn bei der Arbeit stören.“ Lionel Messi und Neymar waren im Hinspiel überwiegend abgemeldet, erst mit Mbappes Einwechslung ist das Spiel gekippt.

Wie kann man den X-Faktor des zehnmaligen französischen Meisters stoppen?

„Wir müssen schon verhindern, dass wir lange brauchen, um in die Ordnung zu kommen“, erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie am Dienstag. Zudem solle der Raum hinter der Kette möglichst kleingehalten und Druck auf den Ballführer ausgeübt werden. In dieser Hinsicht ist vor allem das Mittelfeldzentrum um Joshua Kimmich und Leon Goretzka gefordert: „Pässe auf Messi gilt es zu unterbinden, sein Drehen ebenfalls. Aber auch die Kette nicht in der ganz hohen Position stehenlassen“, ergänzte Nagelsmann.

Wird Stanisic für Mbappe wieder zum Endgegner?

Benjamin Pavard wird dabei nicht helfen können. Der Defensivspezialist fehlt nach der Gelb-Roten Karte aus dem Hinspiel gesperrt. Josip Stanisic wird wohl erneut den Vorzug gegenüber City-Leihgabe Joao Cancelo erhalten. Der kroatische Verteidiger habe „aktuell die Nase vorn“ und funktioniert sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette. Cancelo kommt vor allem die defensive Rolle in Nagelsmanns 3-2-3-2-System nicht gelegen. Auch Stanisic‘ Oberschenkelprobleme sollen einem Einsatz nicht im Wege stehen. „Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er spielt“, sagte Nagelsmann.

Ist Stanisic gegen Mbappe das „Perfect Match“? „Stanisic ist derjenige, der defensiv strukturierter ist“, schätzte Sky Reporter Torben Hoffmann ein und erinnerte sich an das letzte Duell der beiden in der Nationalmannschaft: „Er hat das Aufeinandertreffen mit Mbappe schon in der Nations League gehabt und das sehr ordentlich gespielt.“

