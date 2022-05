Endlich erstklassig: Nottingham, Auxerre & Co. beenden lange Leidenszeiten

via

Große Namen auf dem Weg zurück: Nach langen Durststrecken sind zweitklassige Traditionsvereine in die höchsten Spielklasssen ihres Landes zurückgehehrt: Nicht nur zwischen Almeria und Auxerre träumen die Erstliga-Rückkehrer nun von einer Wiederholung vergangener Triumphe.

Die kommende Saison der Premier League wird mit einem Rückkehrer starten, der mehr Europacup-Titel als der aktuelle Champion Manchester City vorweisen kann: Nottingham Forrest kehrt nach 23 Jahren Abstinenz in die erste Liga zurück. Einst zweifacher Meistercup-Sieger (1979 & 1980) und englischer Titelträger unter Kultcoach Brian Clough, durchschritt der Verein seit dem Abstieg 1999 viele Tiefen und spielte mehrere Spielzeiten lang nur drittklassig.

Über das Aufstiegs-Play-off kämpften sich die „Tricky Trees“ am Ende dieser Saison eindrucksvoll zurück nach oben und finalisierten das lang ersehnte Comeback mit Stil: Vor über 80.000 Zuschauern reichte Nottingham ein 1:0-Erfolg im Wembley-Stadium, um nun auf prestigeträchtige Duelle gegen ManUtd, Liverpool und Chelsea vorausblicken zu dürfen.

Auxerre-Comeback von Ausschreitungen überschattet

Nicht ganz so lange dauerte die Ligue-1-Rückkehr von AJ Auxerre – die sich jedoch umso dramatischer abspielte. Als Dritter der Ligue 2 musste das Team aus der Bourgogne in der Relegation gegen den zehnfachen Meister AS St. Etienne antreten. Auxerre, selbst 1996 französischer Meister und mehrfacher CL-Teilnehmer, erkämpfte sich im Hinspiel ein spätes 1:1-Remis – das Ergebnis sollte sich auch im Rückspiel wiederholen.

Nachdem auch die Verlängerung keine Entscheidung einbrachte, zeigte AJ keine Schwäche im Elfmeterschießen – mit 5:4 machte der vierfache Pokalsieger auswärts die Rückkehr nach zehn Jahren klar. Unmittelbar auf den entscheidenden Elfer folgte ein schwerwiegender Platzsturm – jedoch nicht wegen der Freude der Auxerre-Fans, sondern aus Frust der St. Etienne-Anhänger.

Auch Almeria & Cremonese retour in erster Liga

Nach sieben Jahren darf auch eine spanische Großstadt ihre Erstliga-Rückkehr bejubeln: UD Almeria schafft nach sieben Jahren den Gang retour ins Oberhaus. Der Verein aus Andalusien sicherte sich noch vor Real Valladolid den Zweitliga-Meistertitel und hofft im kommenden Jahr auf eine historische Topplatzierung. Als Neunter gelang diese in der Saison 2007/08 – unter dem aktuellen Villarreal-Coach Unai Emery.

Auch Italiens Aufsteiger US Cremonese hofft nun auf einen Meilenstein in der höchsten Spielklasse – mit der Rückkehr nach 26 Jahren Pause gelang dem Team aus der Lombardei allerdings schon in dieser Saison ein besonderes Erfolgserlebnis. Der dreifache Zweitligameister darf ab Herbst Milan, Inter und Juventus im Stadio „Giovanni Rinzi“ begrüßen.

Und nicht zuletzt wird auch die kommende Saison der ADMIRAL Bundesliga mit einem lange abwesenden Team in seine nächste Auflage gehen: Austria Lustenau spielt nach 22 Jahren Unterbrechung wieder in der höchsten Division des Landes.

