„Endlich wieder auf Kurs“: Die Pressestimmen zum DFB-Erfolg

Deutschlands Nationalteam ist nach dem klaren Heimsieg gegen Luxemburg sowie dank der Slowakei-Niederlage gegen Nordirland wieder auf WM-Kurs.

Die internationale Presse sieht einen Fortschritt beim Team – bleibt aber ähnlich wie DFB-Coach Julian Nagelsmann vorsichtig angesichts der bisherigen Leistungen.

FRANKREICH

L’Équipe: „Deutschland beruhigt sich mit einem Spaziergang gegen Luxemburg. Obwohl die Mannschaft von Julian Nagelsmann nicht überzeugen konnte, blieb sie seriös.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Deutschland feiert den perfekten Abend: Vier Tore bescheren Nagelsmann die Tabellenführung. Das deutsche Team mit starker Bayern-Besetzung braucht nur wenige Minuten, um das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Zum ersten Mal in diesem Jahr blieb Deutschland ohne Gegentor – wobei die defensive Belastung durch ein harmloses Luxemburg kaum als echter Härtetest gelten kann.“

Tuttosport: „Deutschland ist wieder da und erneut eine Wucht für seine Gegner. Ohne besondere Mühe erzielt Nagelsmanns Truppe vier Tore. Perfekt wird der Abend durch den Zusammenbruch der Slowakei gegen Nordirland.“

Corriere dello Sport: „Nach dem leichten Sieg gegen Luxemburg sind die Hierarchien wiederhergestellt: Wirtz und seine Kollegen blicken nun mit neuem Selbstvertrauen Richtung Amerika. Deutschland ist endlich wieder auf Kurs, Nagelsmann kann aufatmen.“

SPANIEN

As: „Kimmich macht keine halben Sachen. ‚Die Mannschaft‘ schlägt Luxemburg haushoch und kehrt nach der Niederlage der Slowakei in Nordirland auf den geteilten Spitzenplatz zurück. Trotz des Fehlens von Schlüsselspielern wie ter Stegen, Rüdiger, Musiala und Havertz war das Spiel in Sinsheim von Anfang bis Ende ein deutscher Monolog.“

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.