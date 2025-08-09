Endrick übernimmt Mbappe-Rückennummer

Sturmtalent Endrick tritt bei Real Madrid in große Fußstapfen. Der 19 Jahre alte Brasilianer übernimmt bei den Königlichen die Rückennummer „9“ von Superstar Kylian Mbappé. Das teilte der spanische Vizemeister am Freitagabend in den Sozialen Medien mit einem Foto mit. Mbappé hatte nach dem Abschied von Mittelfeldspieler Luka Modric die „10“ übernommen.

Auf Instagram postete Endrick ein Bild von seinem Trikot und schrieb „Gott“ dazu sowie ein Emoji mit betenden Händen. Er hat prominente Vorgänger. In seiner ersten Saison 2009/10 war Cristiano Ronaldo mit der Rückennummer aufgelaufen, wechselte dann zur „7“. Daraufhin trug Karim Benzema zwölf Jahre die „9“. Auch die brasilianische Ikone Ronaldo oder etwa Klublegende Alfredo di Stéfano liefen mit der Rückennummer auf.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Endrick steht seit 2022 bei Real unter Vertrag, läuft aber erst seit 2024 für die Königlichen auf. Seit dem vergangenen Sommer absolvierte er 37 Pflichtspiele. Dabei erzielte er sieben Treffer.

(SID) / Bild: Imago