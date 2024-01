Endrundendebütant Möstl glänzt bei ÖHB-Auftakt

Gleich bei seinem ersten Endrundenauftritt hat Tormann Constantin Möstl am Freitag im Auftaktspiel von Österreichs Handball-Männern bei der EM in Deutschland die Bälle förmlich angesaugt. Mit einer Quote von 43 Prozent gehaltenen Würfen hatte der 23-Jährige entscheidenden Anteil am letztlich klaren 31:24-Erfolg gegen Rumänien, der die Aufstiegshoffnungen vor den schweren Aufgaben gegen Kroatien (Sonntag, 20.30) und Spanien (Dienstag, 20.30/live ORF Sport +) am Leben hält.

Mit zehn gehaltenen Bällen in der knappen ersten, sieben in der zweiten Hälfte war es vor allem Möstl, der den Chancenwucher seiner Mannschaft vergessen machte – und dafür nicht nur mit der Auszeichnung „Mann des Spiels“, sondern auch viel Lob bedacht wurde. „Consti war überragend, das ist unglaublich“, sagte Trainer Ales Pajovic. Flügel Sebastian Frimmel, mit sechs Toren Topwerfer der ÖHB-Auswahl, sprach von einem „Megaspiel von ihm. Ich kann nur den Hut ziehen, wie er das macht, ohne Nervosität.“

Der 23-jährige Möstl selbst empfand direkt nach seinem 19. Länderspiel „eigentlich nix. Ich spüre nur Glück, dass wir das geschafft haben. Wenn du dich in einen Flow spielst, dann geht es fast von alleine“, erklärte der Wiener, der seit dem finanziellen HLA-Ende Westwiens seit dieser Saison bei Hard zwischen den Pfosten steht. Irgendwie verpflichtet freilich auch der Name. Vater Werner Möstl spielte einst selbst 106-mal im ÖHB-Team und war in den frühen Neunzigern Teil eines nationalen Handball-Booms.

Gut, dass der Papa beim Sprössling dran blieb. „Ich habe mit sieben Jahren angefangen, dann wieder aufgehört. Aber mein Vater war hartnäckig und hat mich wieder hingebracht“, erinnerte sich Möstl junior einmal. Dass auch sein um fünf Jahre jüngerer Bruder Clemens im Rückraum von Österreichs 2004er-Jahrgang spielt, sagt viel über den Themenschwerpunkt in der Familie.

Eine ähnliche Quote wie gegen Rumänien scheint im Treffen mit Kroatien freilich eher unwahrscheinlich. Möstl wird es mit Schüssen anderer Qualität zu tun bekommen. „Ich muss einfach meine Leistung bringen. Wenn wir Spiele gewinnen, dann reichen auch zwei gehaltene Bälle“, meinte der extrovertierte Schlussmann, der den rot-weiß-roten Fananhang immer wieder mit Armbewegungen animierte.

Dank seiner Leistung hatte Österreich selbst in knappen Phasen des Spiels Oberwasser. „Es war klar, dass es heute nicht einfach von der Hand gehen würde. Wir haben extrem viele freie Bälle liegengelassen“, erklärte Frimmel, der auch „ein bisschen Nervosität“ angesichts eines Auftaktspiels ortete. „Ich bin aber extrem stolz, dass wir nie das Ziel verloren haben.“ Gegen Kroatien, das am Freitag Spanien mit 39:29 vom Platz fegte, werde man sich klarerweise steigern müssen. „Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir schon eine bessere Leistung bringen.“

(APA)

Bild: Imago