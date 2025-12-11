Endspiel! So plant Real Madrid mit Xabi Alonso

Nach Sky Sport Informationen bekommt Alonso gegen Deportivo Alaves ein Endspiel. Doch schon jetzt sondiert Madrid den Trainermarkt und beschäftigt sich mit konkreten Kandidaten.

Schafft Xabi Alonso die Kehrtwende?

Pfiffe und große Enttäuschung im Bernabeu: Gegen Manchester City kassierte Real Madrid die zweite Pleite in Folge (1:2). Der Druck auf Alonso nimmt immer weiter zu. In der Champions League stehen die Königlichen nur auf dem siebten Tabellenplatz. Im Rennen um die Meisterschaft liegt Real vier Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Barcelona.

Der Weltmeister von 2010 ist zum Siegen verdammt und steht nach Sky Sport Informationen vor einem Job-Endspiel gegen Alaves

Klopp, Zidane & Arbeloa als Alonso-Nachfolger?

Während der einstige Double-Trainer von Bayer 04 Leverkusen um seinen Job kämpft, beschäftigen sich die Madrilenen bereits mit möglichen Nachfolgern. Wie Sky Sport erfuhr, gilt Zinedine Zidane als die große Traumlösung von Real-Präsident Florentino Perez. Aber auch Jürgen Klopp gilt als möglicher Alonso-Ersatz.

Neben diesen zwei großen Namen wird auch Klub-Legende Alvaro Arbeloa als Nachfolger gehandelt. Der 42-Jährige trainiert derzeit die Reservemannschaft von Real (Real Madrid Castilla).

Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Alonso (Saisonbilanz als Madrid-Coach: 22 Spiele, 15 Siege, drei Remis und vier Niederlagen) noch die Kehrtwende schafft und im Amt bleiben darf.

(Florian Plettenberg, Patrick Berger und Jonas Gerhartz – skysport.de)

Bild: Imago