Engagement in Rom: Fluggesellschaft stichelt gegen Mourinho

via

via Sky Sport Austria

Jose Mourinho wird ab der kommenden Saison Trainer von AS Rom. Eine Fluggesellschaft reagiert darauf mit einem hämischen Tweet.

Jose Mourinho heuert ab der kommenden Saison bei AS Rom als Trainer an. Auch außerhalb des Fußballkosmos wurde die Meldung wahrgenommen.

Fluggesellschaft macht Mourinho Angebot

Die Fluggesellschaft Ryanair bietet dem Portugiesen einen Flug aus London, wo er zuletzt bei Tottenham Hotspur arbeitete, nach Rom an.

“Jose wird sich freuen zu erfahren, dass wir derzeit von London nach Rom ab nur £14.99 fliegen”, heißt es in einem Tweet. In der Unterzeile erfolgt allerdings ein kleiner Seitenhieb in Richtung Star-Trainers.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

“Aufgrund seines Mangels an Trophäen bei den Spurs erwarten wir, dass ein Handgepäckstück für diese Reise ausreichen wird.”

Beitragsbild: Imago