Engerer Wettbewerb: So funktioniert das neue System in der MotoGP

In der kommenden Woche startet das Spektakel in der MotoGP wieder, für mehr Wettbewerbsfähigkeit hat die MotoGP in dieser Saison ein neues System implementiert.

Das Konzessionssystem, also ein Konzept der Zugeständnisse, soll schlechtere Teams Vorteile bei verschiedenen Aspekten bieten, um den Abstand zur Spitze leichter wieder verkürzen zu können. So wurden nach der Saison im vergangenen Jahr die Hersteller Ducati, Aprilia, KTM, Honda und Yamaha in die Ränge A bis D eingeteilt. Je schlechter der jeweilige Hersteller war, desto mehr Vorteile erhält er nun im kommenden Jahr.