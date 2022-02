Engländer pfeift Salzburgs CL-Schlager gegen Bayern

via

via Sky Sport Austria

Das CL-Achtelfinal-Schlagerspiel am Mittwoch zwischen dem FC Salzburg und dem FC Bayern München wird vom englischen Schiedsrichter Michael Oliver geleitet (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Für den 36-Jährigen wird es das dritte Spiel mit Beteiligung der Salzburger auf internationaler Ebene sein. Beide Spiele unter der Leitung des englischen Referees konnte der österreichische Serienmeister gewinnen.

2016 siegte der FC Salzburg in der Champions-League-Quali unter Olivers Leitung 1:0 auswärts bei Partizan Belgrad. Jonathan Soriano erzielte per Foulelfmeter den Siegtreffer. 2020 folgte der zweite Erfolg unter Michael Oliver. In der CL-Quali setzten sich die Salzburger auswärts bei Maccabi Tel Aviv 3:1 durch.

Doch nicht nur der FC Salzburg hat gute Erinnerungen: Der FC Bayern gewann alle drei Spiele unter der Leitung von Michael Oliver. In der Saison 2017/18 gewann der FCB im CL-Achtelfinale mit 3:1 gegen Besiktas Istanbul. 2020 zerlegten die Bayern mit dem englischen Referee in der Königsklasse Atletico Madrid mit 4:0. Im Herbst 2021 folgte der nächste Sieg: Gegen den FC Barcelona setzte sich der FC Bayern mit 3:0 durch.

