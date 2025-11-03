Logout
Deutsche Bundesliga

Engländer pushen: So viel könnte das Bayern-Ziel kosten

Wie Sky Sport bereits exklusiv berichtete, beschäftigt sich der FC Bayern sehr konkret mit Givairo Read. Das Holland-Juwel steht weit oben auf der Liste! Feyenoord ist über die Gespräche zwischen der Spielerseite und den Bayern informiert. Read gilt als einer der Wunschkandidaten für die Rechtsverteidigerposition.

Im Optimalfall soll der 19-Jährige der Backup von Konrad Laimer werden. Nach Sky Sport Informationen ist Read ein klares Ziel von Sport-Vorstand Max Eberl für einen Transfer im Sommer.

Die Preisbewertung für den niederländischen U21-Nationalspieler liegt bei 25 bis 30 Millionen Euro. Konkurrenz haben die Bayern vor allem aus der Premier League – Topklubs sind dran und pushen.

Read mit Bayern-Gerüchten aufgezogen

Read steht bei Feyenoord noch bis 2029 unter Vertrag, hatte erst im April sein Arbeitspapier langfristig verlängert. Seine Teamkollegen haben die Transfer-Gerüchte humorvoll aufgenommen und ziehen den Youngster damit auf.

„Meine Mitspieler machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist. Aber es lenkt mich nicht ab“, erzählte Read bei einer Medienrunde und betonte: „Ich fühle mich bei Feyenoord sehr wohl und konzentriere mich ausschließlich auf meine Weiterentwicklung hier.“

Der Abwehrmann spielte beim FC Volendam in der Jugend und gab bereits im Alter von 15 Jahren sein Debüt in der zweiten Mannschaft. Seit 2023 spielt der junge Niederländer in Rotterdam. Beim 16-maligen Landesmeister ist er mittlerweile Stammspieler. Der FC Bayern sucht noch nach Verstärkung auf der Außenverteidigerposition. Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sind an diesem Thema dran.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus/skysport.de)/Beitragsbild: Imago