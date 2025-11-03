Engländer pushen: So viel könnte das Bayern-Ziel kosten

Wie Sky Sport bereits exklusiv berichtete, beschäftigt sich der FC Bayern sehr konkret mit Givairo Read. Das Holland-Juwel steht weit oben auf der Liste! Feyenoord ist über die Gespräche zwischen der Spielerseite und den Bayern informiert. Read gilt als einer der Wunschkandidaten für die Rechtsverteidigerposition.

Im Optimalfall soll der 19-Jährige der Backup von Konrad Laimer werden. Nach Sky Sport Informationen ist Read ein klares Ziel von Sport-Vorstand Max Eberl für einen Transfer im Sommer.

Die Preisbewertung für den niederländischen U21-Nationalspieler liegt bei 25 bis 30 Millionen Euro. Konkurrenz haben die Bayern vor allem aus der Premier League – Topklubs sind dran und pushen.