England bei WM ohne verletzten Chilwell

Vize-Europameister England wird bei der Fußball-WM in Katar ohne Außenverteidiger Ben Chilwell auskommen müssen.

Der 25-Jährige zog sich unter der Woche in der Champions League einen Riss in der Oberschenkelmuskulatur zu, wie sein Verein Chelsea am Samstag mitteilte. Chilwell werde nun ein Reha-Programm absolvieren, hieß es. Der Defensivspieler galt auf der linken Seite als Alternative zu Luke Shaw.

Auf der rechten Defensivseite droht dem Mitfavoriten für das Turnier vom 20. November bis 18. Dezember bereits der Ausfall von Stammspieler Reece James, der ebenfalls verletzt ist. Die Engländer treffen in der Vorrundengruppe B auf Iran, die USA und Wales.

(APA)/Bild: Imago