England-Experte sicher: „Glasner passt nicht zu ManUnited“

Der beeindruckende Lauf von Crystal Palace unter Trainer Oliver Glasner sorgt in England weiter für Schlagzeilen – und für Diskussionen über seine Zukunft.

Nach dem FA-Cup-Triumph in der vergangenen Saison, dem Gewinn des Community Shields und der aktuellen Erfolgsserie wird der Oberösterreicher als möglicher Nachfolger von Ruben Amorim bei Manchester United gehandelt. Für Sky UK Experte Paul Merson, der als Spieler 280 PL-Spiele für Arsenal, Aston Villa und Middlesbrough absolvierte, wäre das allerdings die falsche Wahl.

Merson: „Glasner passt nicht zu United“

„Ich wäre besorgt, wenn Glasner zu Manchester United geht. Er ist ein Mann für die Dreierkette, und dieses System passt einfach nicht zu den Spielern von United. Glasner ist kein guter Fit fürs Old Trafford“, erklärte Merson in seiner Analyse bei Sky UK. Zwar sei der 51-Jährige ein herausragender Trainer, der in London ein stabiles, eingespieltes Team geformt habe – doch genau darin liege auch das Problem: „Palace hat die Spieler für seine Spielweise. United hat sie nicht.“

Dennoch glaubt Merson, dass Glasner bei einem Angebot aus Manchester kaum ablehnen könnte: „Es ist einer der größten Jobs im Weltfußball. Wie oft bekommt man diese Chance? Man kann es nicht ausschlagen.“

Glasner bei ManUnited ein Thema? Das sagt Fjørtoft

Sky-Experte Jan Åge Fjørtoft betonte zuletzt, dass ein Wechsel zu den Red Devils in der derzeitigen Lage mit „dem Betreten der sinkenden Titanic“ vergleichbar sei.

Glasner für Flexibilität bekannt

Der Österreicher betonte in seiner Laufbahn mehrmals, dass er sich in seinem Schaffen nicht auf ein System festgelegt:

„Das System muss zu den Spielern passen. Ich habe in meiner Karriere jedes System gespielt – 4-4-2, 4-2-3-1 oder Dreierkette. Wichtiger sind Gewohnheiten und Abläufe. Die Spieler müssen wissen, was wir wollen, das entscheidet über Erfolg.“

Crystal Palace beeindruckt weiter

Unter Glasner ist Crystal Palace seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen, zuletzt gab es in der Premier League einen Last-Minute-Sieg gegen den FC Liverpool. Für Merson, der seit vielen Jahren als Experte und Kolumnist bei Sky UK im Einsatz ist, eine außergewöhnliche Entwicklung: „Wenn Arsenal 18 Spiele ungeschlagen ist, heißt es, sie gewinnen die Liga. Bei Palace genießt man den Moment, und das ist richtig so. Das Ziel bleibt ein Platz in der oberen Tabellenhälfte.“

HIGHLIGHTS | Crystal Palace – FC Liverpool | 6. Spieltag

Ob die jüngsten Entwicklungen Glasner tatsächlich nach Manchester führen, bleibt abzuwarten. Am heutigen Donnerstag trifft der Erfolgstrainer mit den „Eagles“ in der Conference League auf Dynamo Kiew (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X).

Fakt ist: In England wird der Name des ehemaligen Frankfurt-Coaches immer lauter und häufiger genannt.

