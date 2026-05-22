England-Kader steht: Tuchel verzichtet auf mehrere Topstars

Thomas Tuchel hat mehrere prominente Namen aus seinem englischen Kader für die Weltmeisterschaft gestrichen.

Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold und Harry Maguire gehören zu den Spielern, die nicht berücksichtigt wurden, nachdem Tuchel seinen 26-Mann-Kader für das diesjährige Turnier in Nordamerika bekanntgegeben hatte.

Auch Nottingham-Forest-Offensivspieler Morgan Gibbs-White, Crystal-Palace-Mittelfeldmann Adam Wharton, Newcastle-Verteidiger Lewis Hall, Manchester-United-Spieler Luke Shaw sowie West-Ham-Kapitän Jarrod Bowen zählen zu den namhaften Ausfällen im Aufgebot.

Für Überraschung sorgt hingegen die Nominierung von Ivan Toney, der seit der EURO 2024 lediglich sieben Minuten im Nationalteam im Einsatz war.

„In den letzten drei Tagen habe er „viele schwierige Entscheidungen“ treffen müssen, sagte Tuchel. Jetzt herrsche „Klarheit“, er fühle sich „erleichtert“ und ist „bereit loszulegen“. In etwas mehr als einer Woche „sitzen wir im Flugzeug und ich kann es kaum erwarten“.

Englands WM-Kader im Überblick:

Torhüter: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Man City)

Verteidiger: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Man City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)

Mittelfeldspieler: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Man Utd), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal)

Angreifer: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)

England trifft bei der WM in Gruppe L auf Kroatien (17. Juni), Ghana (23. Juni) und Panama (27. Juni). Anfang Juni fliegen Tuchel und Co. zur finalen Vorbereitung in die USA, dort stehen zwei abschließende Testspiele auf dem Programm: Gegen Neuseeland (6. Juni) und Costa Rica (10. Juni).

(Red./SID) / Bild: Imago