England lässt gegen Ghana Punkte liegen

England hat die Tabellenführung in der Gruppe L der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada am Dienstag erfolgreich verteidigt.

Die Truppe von Teamchef Thomas Tuchel kam im Auftaktsiegerduell mit Ghana in Boston über eine Nullnummer aber nicht hinaus und liegt nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den zweitplatzierten Afrikanern, die erstmals auf WM-Ebene 0:0 spielten. Die Engländer überstanden auch ihr neuntes WM-Match gegen ein afrikanisches Team ungeschlagen.

England übernahm bei Dauerregen vor 63.983 Zuschauern von Beginn an die Initiative. Die Afrikaner waren nur darauf bedacht, hinten dicht zu machen, stellten die „Three Lions“ mit leidenschaftlichem Verteidigen aber vor große Probleme. Echte Topchance fand der Favorit vor der Pause keine vor. Ein Freistoß von Declan Rice (14.) ging genauso drüber wie ein Kopfball von ihm (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff wurde ein Schuss des sonst völlig unauffälligen Topstürmers Harry Kane im Strafraum in höchster Not in den Corner gelenkt.

O’Reilly traf die Latte

Auch nach dem Seitenwechsel taten sich die Engländer im Offensivspiel deutlich schwerer als noch beim 4:2 gegen Kroatien. Noni Madueke zielte vorbei (64.), Kane (69.) scheiterte wie auch Bukayo Saka (86.) an Ghana-Tormann Benjamin Asare, der den verletzten Lawrence Ati-Zigi ersetzte. Kurz danach ließen sie einen doppelten Matchball aus. Zuerst köpfelte Nico O’Reilly an die Latte, dann setzte Kane, völlig ungewohnt für seine Verhältnisse, den Nachschuss deutlich über das Gehäuse (jeweils 86.). Danach fand auch noch ein Kopfball von Marc Guehi nicht den Weg ins Tor (93.). Ghana war zuvor nur durch Prince Adu (79.) einmal richtig gefährlich geworden.

Damit endete auch das zweite direkte Duell der beiden Teams mit einem Unentschieden. Im März 2011 hatte es in einem Test im Londoner Wembley Stadium ein 1:1 gegeben. Mit von der Partie war bei Ghana auch Thomas Partey, nachdem der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte Mittelfeldspieler im ersten Spiel, dem 1:0 gegen Panama, nicht nach Kanada einreisen durfte.